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Дмитрий Тяпушкин оценил силу вратарской линии «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Тяпушкин оценил вратарскую линию красно-белых.

— Заслуживает ли Селихов еще один шанс после 0:4 в матче с «Зенитом» или в Грозном стоит его заменить на Максименко?

— Безусловно заслуживает. Эти ребята — молодые. Они оба заслуживают шанса: и Максименко, и Селихов. Такие голкиперы как они в российском футболе появляются раз в 10 лет. Я думаю, что Максименко и Селихов еще всего, что они могут, всего своего потенциала не показали. Конечно, есть моменты, в которых они могут еще качественно прибавить. Но тем не менее, я считаю, что и один, и второй способны помочь «Спартаку», — заявил Дмитрий Тяпушкин «Спорт День за Днем».

В минувшем сезоне Александр Селихов провел 18 матчей (2 сухих) в составе «Спартака» и пропустил 22 гола.

На счету Александра Максименко 35 пропущенных голов в 25 матчах, 7 из которых стали сухими.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tyapushkin-schitaet-chto-selikhov-zasluzhivaet-eshche-odnogo-shansa-posle-0-4-v-matche-s-zenitom
Александр Максименко
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Тяпушкин
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