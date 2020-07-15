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Источник: вратарь «Аякса» и защитник «Хайдука» могут перейти в «Локомотив»

08:46

Агент Джованни Де Вито вместе с посредником «Локомотива» привезет двух своих клиентов в клуб, сообщает Tuttomercatoweb. Речь идет о вратаре «Аякса» Доминике Котарски и левом защитнике «Хайдука» Давиде Чолине. Их контракты рассчитаны до лета 2023 года.

«Аякс» готов отдать Котарски в аренду. 20-летний хорват провел 13 матчей во втором дивизионе чемпионата Голландии в которых пропустил 22 мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,3 миллиона евро.

На счету 19-летнего хорватского защитника в текущем сезоне 22 матча, в которых он отметился результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч.

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