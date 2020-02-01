Источник: Виллаш-Боаш хотел пригласить Кокорина в «Марсель»

У «Марселя» за несколько дней до закрытия европейского трансферного окна возникла идея заполучить нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Но дальше предварительных переговоров дело не зашло, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Команда французской лиги 1 в последний момент пыталась осуществить трансфер. Инициатива исходила от главного тренер Андре Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и теперь хотел видеть его в «Марселе».

Россиянину предлагали контракт на полтора года. Но сторона футболиста не смогла договориться с «Зенитом». У французского клуба не осталось денег на зимнее окно, и клуб даже не стал делать официальное предложение «Зениту».

Решение «Зенита» по Кокорину ожидается в понедельник. Возможен ли трансфер в «Локомотив»?