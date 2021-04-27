ЦСКА поздравил Щенникова с 30-летием

Пресс-служба ЦСКА в Twitter поздравила защитника команды Георгия Щенникова с днем рождения. Сегодня, 27 апреля, футболисту исполнилось 30 лет.

«Жоре — 30. Поздравляем воспитанника армейской академии Георгия Щенникова, который сыграл за ЦСКА уже 343 матча и трижды становился чемпионом России!» — говорится в сообщении.

За основной состав команды Щенников выступает с августа 2008 года. В составе московского клуба футболист провел 241 матч в Тинькофф РПЛ, отметившись 6 голами.