Источник: "Вест Хэм" отказался покупать Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов

"Вест Хэм" не намерен приобретать нападающего ЦСКА Федора Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщается в Твиттере ExWHUemployee. Ранее появилась информация об интересе к россиянину со стороны ведущих английских клубов.

The Russian player that I reported on the show-Chalov, the club turned down the option of signing him for £25m https://t.co/5DCLhJrOQC — ExWHUemployee (@ExWHUemployee) 13 июля 2019 г.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. В первом туре РПЛ нового сезона он не отметился результативными действиями. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Источник: "МЮ", "Ман Сити" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Чалову