Источник: «Ротор» потратил миллионы рублей на компенсацию переездов Давиташвили и Кверквелии

Telegram-канал «Мутко против» сообщает о странных выплатах грузинским легионерам «Ротора» Зурико Давиташвили и Соломону Кверквелии.

По данным источника, почти 20 миллионов рублей были выплачены футболистам в качестве «компенсации проезда». Переезды Кверквелии обошлись клубу в 11 миллионов 500 тысяч рублей, еще 8 миллионов получил Давиташвили. Еще четыре с половиной миллиона рублей получил новичок команды Кирилл Колесниченко.