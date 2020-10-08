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Источник: «Ротор» потратил миллионы рублей на компенсацию переездов Давиташвили и Кверквелии

12:26
Игроки «Ротора». Соломон Кверквелия — в центре, Зурико Давиташвили — справа. Фото Константин Рыбин/РПЛ
Игроки «Ротора». Соломон Кверквелия — в центре, Зурико Давиташвили — справа. Фото Константин Рыбин/РПЛ
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Telegram-канал «Мутко против» сообщает о странных выплатах грузинским легионерам «Ротора» Зурико Давиташвили и Соломону Кверквелии.

По данным источника, почти 20 миллионов рублей были выплачены футболистам в качестве «компенсации проезда». Переезды Кверквелии обошлись клубу в 11 миллионов 500 тысяч рублей, еще 8 миллионов получил Давиташвили. Еще четыре с половиной миллиона рублей получил новичок команды Кирилл Колесниченко.

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