Источник: «Ротор» потратил миллионы рублей на компенсацию переездов Давиташвили и Кверквелии
12:26
Telegram-канал «Мутко против» сообщает о странных выплатах грузинским легионерам «Ротора» Зурико Давиташвили и Соломону Кверквелии.
По данным источника, почти 20 миллионов рублей были выплачены футболистам в качестве «компенсации проезда». Переезды Кверквелии обошлись клубу в 11 миллионов 500 тысяч рублей, еще 8 миллионов получил Давиташвили. Еще четыре с половиной миллиона рублей получил новичок команды Кирилл Колесниченко.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
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