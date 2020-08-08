Источник: тульский «Арсенал» заплатит за Кадири 2 миллиона долларов
20:32
Ганский полузащитник Мохаммед Кадири близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Sportsworldghana.com.
Туляки заплатят киевскому «Динамо» за футболиста около 2 миллионов долларов. В настоящий момент стороны согласовывают последние детали перехода.
24-летний ганец в сезоне-2019/20 провел 16 матчей за киевлян, в которых не отличился результативными действиями. Кадири уже выступал за «Арсенал» в сезоне-2018/19.
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