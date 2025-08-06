Источник: трансфер Дорвала в «Рубин» сорвался

Переход алжирского защитника «Бари» Мехди Дорвала в «Рубин» не состоится, сообщает Africafoot.

По информации источника, трансфер 24-летнего игрока сорвался из-за финансовых гарантий, потребованных итальянским клубом, которые российская сторона не смогла предоставить. Вероятно, защитник останется в «Бари» до окончания контракта. При этом отмечается, что за игроком пристально следят «Сассуоло», «Наполи», «Эмполи» и амстердамский «Аякс».

Руководство «Бари» рассматривает возможность продать футболиста в следующее трансферное окно.

Алжирский защитник, родившийся в Париже и имеющий также французское гражданство, выступает за «Бари» с лета 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей в серии Б, забив 4 гола и отдав 6 голевых передач. Его контракт с «Бари» рассчитан до лета 2026-го.