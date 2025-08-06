Футбол
6 августа, 19:45

Непомнящий: «Ахмат» с Черчесовым не будет бороться за выживание в РПЛ»

Алина Савинова

Российский тренер Валерий Непомнящий убежден, что «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова не будет бороться за выживание в РПЛ.

В среду, 6 августа, грознеский клуб объявил о назначении Черчесова главным тренером команды. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на три года.

«Мы знаем его натуру. Бороться за выживание — явно не про него. Да, «Ахмат» сейчас без очков, но это только начало чемпионата. Черчесов не будет бороться за выживание, а «Ахмат» должен быть в первой восьмерке», — цитирует Непомнящего NEWS.ru.

После трех туров РПЛ сезона-2025/26 грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: NEWS.ru
Валерий Непомнящий
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • Player124

    Даже бороться не будет?

    07.08.2025

  • ilias1967

    Всем добрым умникам! Понятно что вы уже переживаете, вы чувствуете силу Станислава Саламовича, но как говорится « чему быть тому не миновать « так что потихоньку давитесь своей желчью А мы чеченцы привыкли смотреть на ситуацию как говорится « война план покажет»!!!!!

    07.08.2025

  • hant64

    И Непомнящий туда же - ну откуда эта вера в то, что Черчесов вообще тренер? Да, лицензия у него есть, опыт тоже, но я про другое - понятия тренер и Черчесов не пересекаются, от слова совсем. И неужели в Ахмате работают идиоты, которым ничего не показала "работа" Стаса в сборной Казахстана, что это за тренер? Только дураки не учатся на чужих ошибках, им же надо обязательно наделать своих, чтобы потом их исправлять.

    07.08.2025

  • Mv Mv

    бороться не будет. Вылетит без борьбы

    06.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Конечно, Ахмат в этом сезоне може бороться за выживание и без Черчесова. Срарожук перед отставкой тоже строил планы. А быть в восьмёрке это вполне возможно. Но, не в этом сезоне. В следующем. И в пердиве.

    06.08.2025

    Махачкалинское «Динамо» арендовало опорника Мубарика у «Аль-Айна» из ОАЭ

    Источник: трансфер Дорвала в «Рубин» сорвался
