Непомнящий: «Ахмат» с Черчесовым не будет бороться за выживание в РПЛ»

Российский тренер Валерий Непомнящий убежден, что «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова не будет бороться за выживание в РПЛ.

В среду, 6 августа, грознеский клуб объявил о назначении Черчесова главным тренером команды. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на три года.

«Мы знаем его натуру. Бороться за выживание — явно не про него. Да, «Ахмат» сейчас без очков, но это только начало чемпионата. Черчесов не будет бороться за выживание, а «Ахмат» должен быть в первой восьмерке», — цитирует Непомнящего NEWS.ru.

После трех туров РПЛ сезона-2025/26 грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.