«Краснодар» пытался подписать вингера «Ривер Плейта» Солари

Агент нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари Ариел Кипершмид сообщил, что «Краснодар» планировал подписать игрока.

«Краснодар» сделал роскошное предложение по футболисту, но «Ривер» его отклонил, так как для тренера Солари ключевой футболист на следующий сезон", — приводит слова Кипершмида Legalbet.

22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 46 матчей, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач.