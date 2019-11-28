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Источник: Тарасов хочет уменьшить сумму алиментов на дочь от первого брака

28 ноября 2019, 20:50
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Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов хочет уменьшить сумму алиментов на дочь Ангелину от первого брака. Он обратился в суд, чтобы изменить размер выплат с 400 до 15 тысяч рублей.

— Утвердить размер алиментов, взыскиваемых с Тарасова Дмитрия Алексеевича на содержание несовершеннолетней Тарасовой Ангелины Дмитриевны в пользу Тарасовой Оксаны Борисовны, в твердой денежной сумме в размере величины прожиточного минимума, утвержденного постановлением правительства Москвы от 10 сентября 2019 года, — приводит «СтарХит» выдержку из искового заявления футболиста.

Напомним, в январе Черемушкинский суд Москвы отказал Тарасову в уменьшении размера алиментов и обязал футболиста продолжать выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно. Футболист предлагал выделять на ежемесячное содержание ребенка 100 тысяч рублей.

Сейчас Тарасов женат в третий раз. Его супруга — Анастасия Костенко, летом 2018 года в их браке родилась дочь Милана, теперь пара ждет второго ребенка.

Дополнительная информация

https://www.starhit.ru/eksklusiv/dmitriy-tarasov-trebuet-umenshit-alimentyi-do-15-tyisyach-rubley-194177/?fbclid=IwAR1asYWamD-2sp0IEZBXSbdpyGFSwqTcexxncsqjDGvGm6_T3MixN1I56zE

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