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Сегодня, 14:34

Источник: Помазун — один из приоритетных вариантов на место запасного вратаря в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» продолжает поиски запасного голкипера перед возобновлением сезона-2024/25, сообщает Metaratings.

По информации источника, одним из приоритетных вариантов красно-белых является голкипер ЦСКА Илья Помазун. Красно-белые еще не начинали переговоры с армейцами, но с вратарем уже контактировал технический координатор «Спартака» Артем Ребров.

Ранее стало известно, что Помазун не вошел в состав ЦСКА на первый тренировочный сбор.

В этом сезоне 28-летний воспитанник ЦСКА не провел ни одного матча за команду. Всего на его счету 10 матчей за ЦСКА, в которых он пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Илья Помазун
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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