Стали известны клубы РПЛ, которым предложили подписать полузащитника «Барселоны» Пьянича
Нескольким клубам Тинькофф РПЛ предложили подписать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Todofichajes.
По информации источника, речь идет о «Зените», «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА и «Рубине». Также 31-летнего боснийца предложили турецким «Фенербахче», «Бешикташу», «Галатасараю» и «Истанбул Башахшехиру». Сообщается, что агент футболиста в ближайшее время встретится с представителями «Галатасарая».
Пьянич выступает за «Барселону» с сентября 2020 года, он провел 30 матчей в составе «сине-гранатовых» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
1 сентября сообщалось, что Пьянич готов продолжить карьеру в России или в Турции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://todofichajes.com/el-barcelona-aun-confia-en-dar-salida-a-pjanic-rusia-y-turquia-tienen-abiertos-sus-mercados/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю