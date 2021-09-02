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Стали известны клубы РПЛ, которым предложили подписать полузащитника «Барселоны» Пьянича

14:48
Миралем Пьянич. Фото Instagram
Миралем Пьянич. Фото Instagram
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Нескольким клубам Тинькофф РПЛ предложили подписать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Todofichajes.

По информации источника, речь идет о «Зените», «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА и «Рубине». Также 31-летнего боснийца предложили турецким «Фенербахче», «Бешикташу», «Галатасараю» и «Истанбул Башахшехиру». Сообщается, что агент футболиста в ближайшее время встретится с представителями «Галатасарая».

Пьянич выступает за «Барселону» с сентября 2020 года, он провел 30 матчей в составе «сине-гранатовых» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

1 сентября сообщалось, что Пьянич готов продолжить карьеру в России или в Турции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://todofichajes.com/el-barcelona-aun-confia-en-dar-salida-a-pjanic-rusia-y-turquia-tienen-abiertos-sus-mercados/

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Иван Торопцев все материалы автора

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