Источник: «Сочи» хочет получить за Дркушича три миллиона евро
Переговоры между «Сочи» и «Црвеной Звездой» по трансферу защитника Вани Дркушича продолжаются, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, российский клуб хочет получить за игрока три миллиона евро, сербская команда раздумывает над предложением и хотела бы сбить цену. «Сочи» не намерен снижать ценник, в клубе готовы оставить Дркушича, если не удастся договориться.
23-летний словенец перешел в «Сочи» в январе 2022 года, подписав контракт до лета 2025 года. Он провел за сочинцев 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Источник: РБ Спорт
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|2
|0
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|
3
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|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
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|
9
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|0
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|2-2
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|
10
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|0
|2
|0
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|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
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|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
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|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
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|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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