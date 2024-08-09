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Сегодня, 19:25

Источник: «Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по Сутормину

Алина Савинова
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«Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по переходу полузащитника Алексея Сутормина, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь идет о переходе на правах аренды до конца текущего чемпионата. Стороны обсуждают условия трансфера.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Всего футболист провел за петербуржцев 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

30-летний Сутормин включен «Зенитом» в заявку на сезон, но пока не принимал участия в играх.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
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 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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