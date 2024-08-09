Источник: «Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по Сутормину

«Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по переходу полузащитника Алексея Сутормина, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь идет о переходе на правах аренды до конца текущего чемпионата. Стороны обсуждают условия трансфера.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Всего футболист провел за петербуржцев 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

30-летний Сутормин включен «Зенитом» в заявку на сезон, но пока не принимал участия в играх.