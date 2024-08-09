В «Сочи» ответили на вопрос о будущем Дркушича
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о будущем словенского защитника Вани Дркушича.
«Многие клубы проявляют интерес к Дркушичу, но конкретно говорить не буду. Будет это полная продажа или аренда с выкупом, зависит от возможностей клубов.
Надеюсь, решения по будущему Дркушича осталось ждать не так долго», — приводит слова Рубашко Sport24.
Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
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|7
|
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|0
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|
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|1
|1
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|
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|1
|1
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|
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|
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|
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|
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|1
|0
|2
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|3
|
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|3
|0
|2
|1
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|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
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|1
|
16
|Кр. Советов
|3
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|9.08
|18:30
|
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|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
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|11.08
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|
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|- : -
|11.08
|20:00
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Спартак – Ахмат
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ЦСКА
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Педро
Зенит
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|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
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|
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Бителло
Динамо
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|
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Локомотив
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|И
|К
|Ж
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|1
|0
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