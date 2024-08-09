В «Сочи» ответили на вопрос о будущем Дркушича

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о будущем словенского защитника Вани Дркушича.

«Многие клубы проявляют интерес к Дркушичу, но конкретно говорить не буду. Будет это полная продажа или аренда с выкупом, зависит от возможностей клубов.

Надеюсь, решения по будущему Дркушича осталось ждать не так долго», — приводит слова Рубашко Sport24.

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.