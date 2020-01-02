Источник: Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из «Сампдории»

Нападающий Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит» из «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает Samp News24.

В «Сампдории» недовольны игрой 26-летнего аргентинца, который находится в клубе на правах аренды, и готовы прервать арендное соглашение раньше времени. Итальянский клуб не намерен выкупать права на нападающего.

По информации итальянских СМИ, «Сампдория» заплатила «Зениту» 500 тысяч евро за аренду игрока. Также в договоре было прописано обязательство выкупа трансфера футболиста за 9,5 миллиона евро.

За «Сампу» Ригони успел провести 15 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами.