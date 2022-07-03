Источник: ПСВ близок к покупке Тила у «Спартака»
ПСВ намерен приобрести полузащитника «Спартака» Гуса Тила, сообщает Eindhovens Dagblad.
Ранее в СМИ появлялась информация о сумме трансфера в 5 миллионов евро. Однако, по данным источника в Нидерландах, эта сумма будет значительно меньше.
Также 24-летним игроком интересуется «Антверпен», однако сам хавбек хочет вернуться в Нидерланды.
В прошлом сезоне Тил забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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