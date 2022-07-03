Агент Нета Лави: «Если поступит предложение из России, будем готовы рассмотреть»

Агент Нета Лави заявил, что ЦСКА не интересуется игроком

Агент Гилад Катцав, представляющий интересы полузащитника «Маккаби Хайфа» Нета Лави, прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«ЦСКА интересуется Лави? Нет, это неправда. Но если поступит предложение из России, мы будем готовы его рассмотреть», — приводит слова агента Sport24.

В минувшем сезоне 25-летний израильтянин сыграл 26 матчей за «Маккаби Хайфа», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Команда стала победителм прошедшего чемпионата Израиля.