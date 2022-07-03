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Агент Нета Лави: «Если поступит предложение из России, будем готовы рассмотреть»

Агент Нета Лави заявил, что ЦСКА не интересуется игроком
Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент Гилад Катцав, представляющий интересы полузащитника «Маккаби Хайфа» Нета Лави, прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«ЦСКА интересуется Лави? Нет, это неправда. Но если поступит предложение из России, мы будем готовы его рассмотреть», — приводит слова агента Sport24.

В минувшем сезоне 25-летний израильтянин сыграл 26 матчей за «Маккаби Хайфа», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Команда стала победителм прошедшего чемпионата Израиля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-03-agent-lavi-yesli-postupit-predlozheniye-iz-rossii-budem-gotovy-rassmotret
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