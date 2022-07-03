Терюшков: «Не исключаю, что в ближайшее время Зуев и Гречихо могут пополнить состав «Химок»
Терюшков прокомментировал возможное появление Зуева и Гречихо в «Химках»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное появление Александра Зуева и Дениса Гречихо в подмосковном клубе.
«Зуев? У нас достаточное количество игроков в расширенном списке трансферных целей. Ничего нельзя исключать, но это дело ближайших двух недель. Гречихо — один из вариантов. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В расширенном списке оба этих игрока у нас, безусловно, есть. Не исключаю, что в ближайшее время игроки могут пополнить состав «Химок», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее о том, что бывший футболист «Рубина» Зуев продолжит карьеру в «Химках» писал «Чемпионат». О возможно подписании белорусского полузащитника Гречихо сегодня писал «СЭ».
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