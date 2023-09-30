Билялетдинов считает, что претензии Иванова к арбитрам матча «Ростов» — «Урал» обоснованы
Российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на высказывание президента «Урала» Григория Иванова после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).
В интервью после игры Иванов сказал, что арбитров стоит «утопить» или «разбить им головы битой».
«Поведение Иванова импульсивное. Я обрывками видел вчерашний матч. В моменте с пенальти касание руки было. Опять решение против «Урала», получается. Удаление — это не фол последней надежды. Претензии Иванова вполне обоснованы. К тому же этот результат наслоился на предыдущие матчи, поэтому такие возгласы у Григория Викторовича. Согласен, что есть проблемы в нашем судействе. Главное — это неодинаковая трактовка правил. Команды и футболисты это чувствуют. Надо работать над повышением судейского мастерства», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.
«Урал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. В 11-м туре команда на своем поле примет «Локомотив». Матч пройдет 7 октября.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
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2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
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4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
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6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
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7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
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8
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
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9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1