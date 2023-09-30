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Сегодня, 13:29

Билялетдинов считает, что претензии Иванова к арбитрам матча «Ростов» — «Урал» обоснованы

Алина Савинова
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Российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на высказывание президента «Урала» Григория Иванова после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

В интервью после игры Иванов сказал, что арбитров стоит «утопить» или «разбить им головы битой».

«Поведение Иванова импульсивное. Я обрывками видел вчерашний матч. В моменте с пенальти касание руки было. Опять решение против «Урала», получается. Удаление — это не фол последней надежды. Претензии Иванова вполне обоснованы. К тому же этот результат наслоился на предыдущие матчи, поэтому такие возгласы у Григория Викторовича. Согласен, что есть проблемы в нашем судействе. Главное — это неодинаковая трактовка правил. Команды и футболисты это чувствуют. Надо работать над повышением судейского мастерства», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

«Урал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. В 11-м туре команда на своем поле примет «Локомотив». Матч пройдет 7 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-povedenie-ivanova-impul-sivnoe-no-ego-pretenzii-obosnovany/
Ринат Билялетдинов
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Источник: президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за высказывания в адрес судей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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