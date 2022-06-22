Тренерский штаб Йокановича в «Динамо» пополнили специалисты из Сербии и Испании

Штаб главного тренера «Динамо» Славишы Йокановича пополнили два специалиста.

Как и сообщал «СЭ», одним из помощников Йокановича стал Саша Филипович. Ранее 40-летний специалист работал в сербском клубе «Младост».

Также в тренерский штаб вошел Рафаэль Кристобаль, информирует пресс-служба «Динамо». 49-летний испанец помогал Йокановичу в «Фулхэме», «Шеффилнд Юнайтед» и «Аль-Гарафе».

53-летний Йоканович официально возглавил «Динамо» 17 июня. Клуб заключил с сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезон-2023/24 и сезон-2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.