Осинькин сообщил, что не собирается покидать «Крылья советов»: «Я работаю дальше»
Осинькин сообщил, что не собирается покидать «Крылья советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в «Сочи».
«Со мной никто не связывался. У нас в «Крыльях» своя история. Я работаю дальше и никуда не собираюсь», — сказал Осинькин «СЭ».
Ранее Sport24 сообщил, что Осинькин является основным кандидатрм на пост главного тренера «Сочи».
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|4.11
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|
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|5.11
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|
Сочи – Спартак
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|
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|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
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|
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|
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|
Ростов – Динамо
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|Г
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Квинси Промес
Спартак
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|
|
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Оренбург
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Арсен Захарян
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|К
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|1
|2
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