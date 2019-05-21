Источник: Орещук снова станет спортивным директором "Динамо"

Футбольный агент Роман Орещук будет исполнять обязанности спортивного директора в московском "Динамо", утверждает Телеграм-канал "Ненобель". Соглашение будет рассчитано на три месяца.

Орещук занимал пост спортивного директора в "Динамо" с 1 июня по 6 сентября в 2016-м. Позже работал на аналогичной должности в московском "Торпедо".

43-летний посредник ранне выступал за ЦСКА, "Легию", АПОЭЛ и другие клубы.

Ранее стало известно, что Роман Широков​ ушел с поста советника генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам.

"Динамо" с 32 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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