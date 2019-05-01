Советник генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам по соглашению сторо Роман Широков​ покинул свой пост, информирует пресс-служба клуба.

– Футбольный клуб "Динамо-Москва" желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

37-летний Широков работает в "Динамо" с октября 2017 года. Ранее сообщалось, что у главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова конфликт с заместителем генерального директора столичной команды.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками.

Сделка завершена: "Динамо" вернулось под контроль банкиров //

"Динамо" продали. Или купили?

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр