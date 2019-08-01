Источник: Малком вылетел в Россию на подписание контракта с "Зенитом"

Форвард "Барселоны" Малком вылетел в Россию, сообщает в своем Twitter журналист Telefoot Яссин Нфауи. В ближайшие часы он должен подписать контракт с "Зенитом".

[📍INFO @telefoot_TF1 ] Malcom s’est envolé pour la Russie 🇷🇺. Il devrait signer son contrat avec le @fczenit_en dans les toutes prochaines heures. — Yassin Nfaoui (@Yassin_YN) August 1, 2019

В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.

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