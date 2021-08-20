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Источник: Лунев отказался вернуться в «Зенит» из «Байера»

12:46
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»

«Зенит» предложил вратарю Андрею Луневу вернуться в клуб на правах аренды, информирует «Мутко против».

По словам источников в клубе, предложение было направлено на этой неделе, однако 29-летний российчский голкипер предпочел остаться в «Байере» и отказался.
Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. На данный момент россиянин не провел ни одной официальной встречи в составе команды из Леверкузена.

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Роман Шишов все материалы автора

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