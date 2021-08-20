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Матч «Урал» — «Динамо» смогут посетить 500 болельщиков

12:40
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Матч пятого тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Динамо» смогут посетить не более 500 болельщиков, информирует сайт екатеринбургского клуба.

«Дорогие болельщики! К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается. По решению главного государственного санитарного врача России матч пятого тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Динамо» смогут посетить только 500 болельщиков», — говорится в сообщении.

«Руководство клуба огорчено тем, что футбольный старт сезона в Екатеринбурге омрачён ограничениями болельщиков. Поддержки заполненной «Екатеринбург Арены» очень не хватает нашей команде! Просим всех с пониманием отнестись к тяжёлой для клуба ситуации.

Верим, что уже в следующих турах команда объединится со всеми болельщиками! Медицинские учреждения и их сотрудники отдают все силы, чтобы это случилось быстрее. Берегите себя и своих близких!", — также отмечается на сайте клуба.

Матч «Урал» — «Динамо» пройдет в субботу, 21 августа, на стадионе «Центральный» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/bolelschiki/match-ural-dinamo-smogut-posetit-bolelshhikov-

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