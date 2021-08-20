Молодежный состав «Рубина» вдесятером сыграл вничью со «Строгино»

«Рубин» не смог обыграть «Строгино» в 6-м туре молодежного первенства России.

Казанцы забили на 1-й минуте, но через полчаса остались на поле вдесятером. На 68-й минуте Абу-Муслим Хамхоев отправил мяч в свои ворота и установил итоговый счет на табло — 1:1.

Молодежные команды

6-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:1 (1:0)

Судья: Целовальников (Астрахань).

20 августа. Казань. Стадион «Рубин».