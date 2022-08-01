Кто лидер «Факела»? Мнение Юрия Газзаева

Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение о дебюте «Факела» в РПЛ.

— Как полагаете, удержится «Факел» в РПЛ?

— Хотелось бы. Замечательно, что в Воронеж вернулся большой футбол. Город давно этого заслуживал. «Факел» на старте сезона хвалят. За командный дух, энергетику. Но хватит ли ее на весь чемпионат? Вопрос! Пока набрано лишь два очка из девяти. Не так уж и много.

— Кто лидер «Факела»?

— Отмечу полузащитника Романа Акбашева, который забил уже два гола — сначала «Краснодару», потом «Динамо». Быстрый, с хорошим пасом. Когда-то мальчишкой я пригласил его в «КАМАЗ». Еще тогда говорил, что по своему потенциалу этот игрок премьер-лиги. Но дорога наверх у Роман почему-то затянулась. Попал в РПЛ только в 30 лет. Что ж, лучше поздно, чем никогда.