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Сегодня, 12:15

Кто лидер «Факела»? Мнение Юрия Газзаева

Юрий Газзаев высказал мнение о дебюте «Факела» в РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение о дебюте «Факела» в РПЛ.

— Как полагаете, удержится «Факел» в РПЛ?

— Хотелось бы. Замечательно, что в Воронеж вернулся большой футбол. Город давно этого заслуживал. «Факел» на старте сезона хвалят. За командный дух, энергетику. Но хватит ли ее на весь чемпионат? Вопрос! Пока набрано лишь два очка из девяти. Не так уж и много.

— Кто лидер «Факела»?

— Отмечу полузащитника Романа Акбашева, который забил уже два гола — сначала «Краснодару», потом «Динамо». Быстрый, с хорошим пасом. Когда-то мальчишкой я пригласил его в «КАМАЗ». Еще тогда говорил, что по своему потенциалу этот игрок премьер-лиги. Но дорога наверх у Роман почему-то затянулась. Попал в РПЛ только в 30 лет. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

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Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Юрий Газзаев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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