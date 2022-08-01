Кто лидер «Факела»? Мнение Юрия Газзаева
Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение о дебюте «Факела» в РПЛ.
— Как полагаете, удержится «Факел» в РПЛ?
— Хотелось бы. Замечательно, что в Воронеж вернулся большой футбол. Город давно этого заслуживал. «Факел» на старте сезона хвалят. За командный дух, энергетику. Но хватит ли ее на весь чемпионат? Вопрос! Пока набрано лишь два очка из девяти. Не так уж и много.
— Кто лидер «Факела»?
— Отмечу полузащитника Романа Акбашева, который забил уже два гола — сначала «Краснодару», потом «Динамо». Быстрый, с хорошим пасом. Когда-то мальчишкой я пригласил его в «КАМАЗ». Еще тогда говорил, что по своему потенциалу этот игрок премьер-лиги. Но дорога наверх у Роман почему-то затянулась. Попал в РПЛ только в 30 лет. Что ж, лучше поздно, чем никогда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0