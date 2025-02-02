Камоцци назвал неудачным трансфер Николсона: «Хорошо, что он больше не в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход нападающего Шамара Николсона из клуба.

«Неудачная покупка. Хорошо, что и он больше не в «Спартаке», — сказал Камоцци «СЭ».

Контракт с 27-летним ямайцем был расторгнут по соглашению сторон.

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 57 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В этом сезоне в активе форварда 4 гола и 2 результативные передачи в 14 играх во всех турнирах.