Источник: «Локомотив» проявляет интерес к защитнику ПАОКа

«Локомотив» возобновил интерес к защитнику греческого ПАОКа Димитриосу Яннулису, утверждает греческий журналист Sport24.gr Василис Темпелис. Московский клуб активизировал переговоры по трансферу игрока обороны.

H Locomotiv Moscow ??? ??? ??? Dimitris Giannoulis ??? PAOK ??? ??? ... ??? ?? ??? ??? ?? ???, ??? ??? ??? ??? ??? transfer shortlist ... — Vasilis Tempelis (@vastemp) May 2, 2020

24-летний Яннулис возглавляет шорт-лист «Локо» на позиции левого защитника. Московский клуб уже вел переговоры относительно игрока в зимнее трансферное окно.

Контракт Яннулиса с ПАОК рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.