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Источник: «Локомотив» проявляет интерес к защитнику ПАОКа

10:58
Димитриос Яннулис. Фото ФК ПАОК
Димитриос Яннулис. Фото ФК ПАОК
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«Локомотив» возобновил интерес к защитнику греческого ПАОКа Димитриосу Яннулису, утверждает греческий журналист Sport24.gr Василис Темпелис. Московский клуб активизировал переговоры по трансферу игрока обороны.

24-летний Яннулис возглавляет шорт-лист «Локо» на позиции левого защитника. Московский клуб уже вел переговоры относительно игрока в зимнее трансферное окно.

Контракт Яннулиса с ПАОК рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.

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