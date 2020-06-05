Источник: «Локомотив» предложил «Лацио» 3,5 миллиона евро за Баделя

Итальянский журналист Николо Шира в своем Twitter опубликовал финансовые детали возможного перехода полузащитника «Лацио» Милана Баделя в «Локомотив».

#LokomotivMoscow will replace #JoaoMario (they not use the option to buy) with Milan #Badelj: russian club have offered € 3,5M to #Lazio for croatian regista. For him is ready 3-years contract. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 5, 2020

По информации источника, российский клуб предложил за игрока 3,5 миллиона евро. Самому игроку предложили контракт на три года.

31-летний хорват текущий сезон проводит на правах аренды в «Фиорентине». Он отыграл 21 матч во всех турнирах и забил один мяч.