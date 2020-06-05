РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Локомотив» предложил «Лацио» 3,5 миллиона евро за Баделя

5 июня 2020, 23:54
Милан Бадель. Фото romapress.net.
Милан Бадель. Фото romapress.net.
Теги:

Итальянский журналист Николо Шира в своем Twitter опубликовал финансовые детали возможного перехода полузащитника «Лацио» Милана Баделя в «Локомотив».

По информации источника, российский клуб предложил за игрока 3,5 миллиона евро. Самому игроку предложили контракт на три года.

31-летний хорват текущий сезон проводит на правах аренды в «Фиорентине». Он отыграл 21 матч во всех турнирах и забил один мяч.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1486
Все опросы
Какое место займет «Локомотив» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир