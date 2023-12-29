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Сегодня, 09:07

Источник: «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Ренана

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана, сообщает Revista Colorada.

По данным источника, в сделке между сторонами будет предусмотрен пункт о немедленном завершении аренды в случае предложения из Европы летом 2024 года. Сама аренда бразильца будет действовать до декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ренан перейдет в «Интернасьонал» на один год на правах аренды. Однако информируется, что сделка блика к срыву из-за проблем с отправкой документов в «Зенит».

20-летний защитник играет в «Зените» с января 2023 года. Ренан провел 18 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

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ФК Зенит
Педро Энрике (Коринтианс)
Роберт Ренан
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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