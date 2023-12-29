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Судейство

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Иванов: «У нас что с ВАР, что без него допускают много ошибок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов не видит изменений в работе судей с приходом Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Я не вижу. Ошибки элементарные допускают. Такие, которые не имеют права допускать. У нас есть ВАР, который должен исправлять все ошибки. У нас что с ВАР, что без него допускают много ошибок. Если бы без ВАР — понятно, человек всегда может ошибиться.

Для меня такое судейство и поведение руководителя судейского корпуса его не красит. То, что он ни с кем не общается, ставит судью выше всех. Так не должно быть! Если мы ошибаемся, нас наказывают, штрафуют. Вышел человек за пределы технической зоны — дают штраф. А их мы не знаем, как их наказывают? Можно же признавать свои ошибки? Я вот лично не стесняюсь, если я виноват, я признаю свою ошибку. А они нет, они правы всегда, не ошибаются. Так неправильно», — цитриует Metaratings.ru Иванова.

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-sudeistvo-i-povedenie-mazhicha-ego-ne-krasit-on-ni-s-kem-ne-obshaetsya-319771/
Футбол
Григорий Иванов (руководитель)
Милорад Мажич
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