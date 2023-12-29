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Юран: «Раздражает, когда в РПЛ приезжает непонятно кто. Мы что, второсортные?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о том, что клубы РПЛ приглашают на работу малоизвестный иностранных тренеров.

«Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. Как Гвардиола — выиграл все с «Барселоной» и поехал в следующую страну уже как топ-тренер. А у нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам!» — приводит слова Юрана «Чемпионат.»

Также 54-летний тренер отметил, что для попадания в «Спартак» ему нужно годами что-то доказывать, а человек из Швейцарии, который побыл немного главным тренером, приезжает в Россию сразу в топ-клуб.

«До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то. Я в Германии о них спрашивал. Мне сказали: «Не знаем таких тренеров». Это наплевательское отношение. Я понимаю, когда Манчини или Дик Адвокат приезжали в «Зенит», вопросов нет. Или даже Скала — в «Спартак». Люди уже что-то повидали. Капелло, сборная — окей. Но когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные. А это какой, первосортный?» — сказал Юран.

Юран ранее возглавлял «Химки», «Балтику», «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» и другие клубы. В апреле 2023 года он стал главным тренером «Пари НН». В текущем сезоне команда занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 24 очка в 18 матчах.

«Спартак» с июня 2022 года возглавляет 34-летний испанец Гильермо Абаскаль. Красно-белые в сезоне-2023/24 набрали 30 очков и находится на пятой строчке.

Источник: Чемпионат
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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