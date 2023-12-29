Юран: «Раздражает, когда в РПЛ приезжает непонятно кто. Мы что, второсортные?»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о том, что клубы РПЛ приглашают на работу малоизвестный иностранных тренеров.

«Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. Как Гвардиола — выиграл все с «Барселоной» и поехал в следующую страну уже как топ-тренер. А у нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам!» — приводит слова Юрана «Чемпионат.»

Также 54-летний тренер отметил, что для попадания в «Спартак» ему нужно годами что-то доказывать, а человек из Швейцарии, который побыл немного главным тренером, приезжает в Россию сразу в топ-клуб.

«До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то. Я в Германии о них спрашивал. Мне сказали: «Не знаем таких тренеров». Это наплевательское отношение. Я понимаю, когда Манчини или Дик Адвокат приезжали в «Зенит», вопросов нет. Или даже Скала — в «Спартак». Люди уже что-то повидали. Капелло, сборная — окей. Но когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные. А это какой, первосортный?» — сказал Юран.

Юран ранее возглавлял «Химки», «Балтику», «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» и другие клубы. В апреле 2023 года он стал главным тренером «Пари НН». В текущем сезоне команда занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 24 очка в 18 матчах.

«Спартак» с июня 2022 года возглавляет 34-летний испанец Гильермо Абаскаль. Красно-белые в сезоне-2023/24 набрали 30 очков и находится на пятой строчке.