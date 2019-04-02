Источник: Глушаков не испытывал проблем с шеей во время матча с "Ахматом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не испытывал проблем с шеей во время матча 21-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (3:1), сообщает "Бизнес Online". Капитан красно-белых забил третий гол в этой встрече.

Ранее сообщалось, что Глушаков провел игру с "Ахматом" на уколах. Хавбек пожаловался на дискомфорт в области шеи после матча 20-го тура против "Зенита" (1:1), однако после индивидуальной восстановительной тренировки вернулся в общую группу. В настоящий момент футболист не испытывает никаких проблем и готовится к игре с ЦСКА, которая пройдет в субботу, 6 апреля на стадионе "Открытие Арена".

В текущем сезоне Глушаков провел 28 матчей за "Спартак" и забил 6 голов. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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