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Сегодня, 09:50

Источник: Ерохин и Чистяков перейдут из «Зенита» в «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков и полузащитник команды Александр Ерохин могут продолжить карьеру в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, стороны уже достигли договоренности о переходе 34-летнего Ерохина и 29-летнего Чистякова. Трансфер вингера «Зенита» Алексея Сутормина пока находится под вопросом, так его не хочет отпускает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В текущем сезоне Чистяков сыграл за «Зенит» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Ерохин провел 18 игр и отдал 3 голевые передачи.

«Сочи» после 18 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.

Источник: Иван Карпов
Александр Ерохин
Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

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Александр Соболев

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И К Ж
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