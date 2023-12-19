Источник: Ерохин и Чистяков перейдут из «Зенита» в «Сочи»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков и полузащитник команды Александр Ерохин могут продолжить карьеру в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, стороны уже достигли договоренности о переходе 34-летнего Ерохина и 29-летнего Чистякова. Трансфер вингера «Зенита» Алексея Сутормина пока находится под вопросом, так его не хочет отпускает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В текущем сезоне Чистяков сыграл за «Зенит» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Ерохин провел 18 игр и отдал 3 голевые передачи.

«Сочи» после 18 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.