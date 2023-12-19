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Сегодня, 09:53

Агент опроверг информацию о возможном переходе Чистякова в «Сочи»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе 29-летнего защитника в «Сочи».
Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил, что Чистяков и полузащитник Александр Ерохин переходят в «Сочи».

«На данный момент Дмитрий находится в отпуске. Он никуда не переходит. Возможна ли аренда этой зимой? На этот счет будем общаться с «Зенитом», — сказал Талаев «СЭ».

В этом сезоне Чистяков провел 8 матчей и не отличился результативными действиями.

«Сочи» после 18 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.

Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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Источник: Ерохин и Чистяков перейдут из «Зенита» в «Сочи»

Чаще всего судьи ошибались против «Зенита». Больше всего ошибок у Безбородова
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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