12:46 | Футбол — РПЛ

Источник: "Динамо" сделало предложение по трансферу форварда "Марселя" Нжи

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Нападающий "Марселя" Клинтон Нжи может продолжить карьеру в "Динамо" , информирует maxifoot.fr. По данным издания, московский клуб сделал предложение по трансферу 25-летнего камерунца. 

На данный момент сумма не раскрывается. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро. По последним данным, "Марсель" ждет 6 миллионов евро, чтобы отпустить своего нападающего.

Ранее сообщалось, что переходом игрока также интересовался ЦСКА.

В минувшем сезоне Нжи провел 21 матч за "Марсель" и забил 3 гола.

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