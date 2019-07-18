Источник: "Динамо" сделало предложение по трансферу форварда "Марселя" Нжи

Нападающий "Марселя" Клинтон Нжи может продолжить карьеру в "Динамо" , информирует maxifoot.fr. По данным издания, московский клуб сделал предложение по трансферу 25-летнего камерунца.

На данный момент сумма не раскрывается. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро. По последним данным, "Марсель" ждет 6 миллионов евро, чтобы отпустить своего нападающего.

Ранее сообщалось, что переходом игрока также интересовался ЦСКА.

В минувшем сезоне Нжи провел 21 матч за "Марсель" и забил 3 гола.

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