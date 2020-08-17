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Источник: дебют Кокорина за «Спартак» откладывается на неопределенный срок

13:58
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжает проходить курс восстановительных мероприятий.

Участие 29-летнего футболиста в выездном матче 3-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги с «Уфой» (матч пройдет на искусственном газоне) исключено. Под вопросом и выход Кокорина в матче 4-го тура с «Локомотивом», утверждает bobsoccer.ru.

Информация о положительном тесте на коронавирус у Кокорина не соответствует действительности — результаты анализов всех футболистов и тренеров «Спартака», в том числе Доменико Тедеско и Александра Кокорина, отрицательные.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/user/907/blog/?item=554502

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