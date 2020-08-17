Источник: дебют Кокорина за «Спартак» откладывается на неопределенный срок
13:58
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжает проходить курс восстановительных мероприятий.
Участие 29-летнего футболиста в выездном матче 3-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги с «Уфой» (матч пройдет на искусственном газоне) исключено. Под вопросом и выход Кокорина в матче 4-го тура с «Локомотивом», утверждает bobsoccer.ru.
Информация о положительном тесте на коронавирус у Кокорина не соответствует действительности — результаты анализов всех футболистов и тренеров «Спартака», в том числе Доменико Тедеско и Александра Кокорина, отрицательные.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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