Источник: ЦСКА проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом»

ЦСКА проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом», сообщает Telegram-канал болельщиков «канониров». Встреча пройдет 14 июня без болельщиков.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на седьмой строчке.

Ранее РФС объявил о возобновлении чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. В 23-м туре ЦСКА примет «Зенит», «Арсенал» — «Спартак».