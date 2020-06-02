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Источник: ЦСКА проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом»

22:01
ЦСКА — «Арсенал». Фото "СЭ"
ЦСКА — «Арсенал». Фото "СЭ"
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ЦСКА проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом», сообщает Telegram-канал болельщиков «канониров». Встреча пройдет 14 июня без болельщиков.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на седьмой строчке.

Ранее РФС объявил о возобновлении чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. В 23-м туре ЦСКА примет «Зенит», «Арсенал» — «Спартак».

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