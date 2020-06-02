Источник: ЦСКА проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом»
22:01
ЦСКА проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом», сообщает Telegram-канал болельщиков «канониров». Встреча пройдет 14 июня без болельщиков.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на седьмой строчке.
Ранее РФС объявил о возобновлении чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. В 23-м туре ЦСКА примет «Зенит», «Арсенал» — «Спартак».
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