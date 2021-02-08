Умер бывший медиа-офицер УЕФА Сергей Борисов
22:57
Ушел из жизни медиа-офицер УЕФА Сергей Борисов, сообщила пресс-служба ЦСКА в Twitter. Причина смерти не называется. ЦСКА в своем сообщении выразил соболезнования семье Борисова.
Сегодня не стало известного медиа-офицера УЕФА Сергея Борисова, который много лет работал на наших матчах в Лиге чемпионов и Лиге Европы. #ЦСКА выражает свои соболезнования семье и близким Сергея ? pic.twitter.com/RNx9ciwoRf— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 8, 2021
Представитель УЕФА неоднократно работал на матчах ЦСКА в еврокубках.
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