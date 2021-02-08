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Умер бывший медиа-офицер УЕФА Сергей Борисов

22:57

Ушел из жизни медиа-офицер УЕФА Сергей Борисов, сообщила пресс-служба ЦСКА в Twitter. Причина смерти не называется. ЦСКА в своем сообщении выразил соболезнования семье Борисова.

Представитель УЕФА неоднократно работал на матчах ЦСКА в еврокубках.

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