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Сегодня, 13:12

Источник: «Ботафого» заплатит «Зениту» 15 миллионов евро за трансфер Вендела

Сергей Ярошенко
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Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ботафого» заплатит «Зениту» 15 миллионов евро за переход полузащитника Вендела, сообщает FDMC.

По информации источника, соглашение между клубами включает в себя основную выплату в размере 12 миллионов евро, а также 3 миллиона евро в виде бонусов за достижения футболиста.

27-летний бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек принял участие в 142 матчах, в которых отметился 21 голом и 34 резльтативными передачами.

Текущий контракт Вендела рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Ботафого
ФК Зенит
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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