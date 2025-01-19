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Сегодня, 13:15

Источник: полузащитник Соколов вернется в «Крылья Советов» из аренды в «Торпедо»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов расторгнет арендное соглашение с московским «Торпедо» и вернется в самарский клуб, сообщает Legalbet.

При этом футболист, вероятнее всего, отправится в новую аренду.

«Торпедо» подписало Соколова прошлым летом. В текущем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну голевую передачу в шести матчах за автозаводцев во всех турнирах. Контракт игрока с «Крыльями Советов» истекает в июне.

«Торпедо» занимает второе место в таблице первой лиги, набрав 43 очка в 21 туре.

Источник: Legalbet
Первая лига
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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