Источник: полузащитник Соколов вернется в «Крылья Советов» из аренды в «Торпедо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов расторгнет арендное соглашение с московским «Торпедо» и вернется в самарский клуб, сообщает Legalbet.

При этом футболист, вероятнее всего, отправится в новую аренду.

«Торпедо» подписало Соколова прошлым летом. В текущем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну голевую передачу в шести матчах за автозаводцев во всех турнирах. Контракт игрока с «Крыльями Советов» истекает в июне.

«Торпедо» занимает второе место в таблице первой лиги, набрав 43 очка в 21 туре.