Источник: полузащитник Соколов вернется в «Крылья Советов» из аренды в «Торпедо»
Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов расторгнет арендное соглашение с московским «Торпедо» и вернется в самарский клуб, сообщает Legalbet.
При этом футболист, вероятнее всего, отправится в новую аренду.
«Торпедо» подписало Соколова прошлым летом. В текущем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну голевую передачу в шести матчах за автозаводцев во всех турнирах. Контракт игрока с «Крыльями Советов» истекает в июне.
«Торпедо» занимает второе место в таблице первой лиги, набрав 43 очка в 21 туре.
Источник: Legalbet
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|19:00
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|- : -
|1.03
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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|14:00
|
Химки – Факел
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|2.03
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Спартак
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Алексей Батраков
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Рубин
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|
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Бителло
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Зенит
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|
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Динамо Мх
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