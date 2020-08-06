Клубы РПЛ на общем собрании приняли две поправки, которые ограничивают вероятность фарм-клубов в лиге, сообщает «РБ-Спорт».

По сведениям источника, клубы проголосовали за положение, согласно которому в трансферных контрактах между клубами будет отменен запрет на участие арендованных футболистов против клуба, который отдал его в аренду.

Также 11 клубов из 16 проголосовали за то, чтобы в регламенте было ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой. Против этой поправки проголосовали «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи».

Поправки в регламент должны быть утверждены исполкомом РФС.