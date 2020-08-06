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Источник: большинство команд выступило против фарм-клубов. «Спартак» и «Зенит» — за

17:09
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Клубы РПЛ на общем собрании приняли две поправки, которые ограничивают вероятность фарм-клубов в лиге, сообщает «РБ-Спорт».

По сведениям источника, клубы проголосовали за положение, согласно которому в трансферных контрактах между клубами будет отменен запрет на участие арендованных футболистов против клуба, который отдал его в аренду.

Также 11 клубов из 16 проголосовали за то, чтобы в регламенте было ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой. Против этой поправки проголосовали «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи».

Поправки в регламент должны быть утверждены исполкомом РФС.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/bomba-na-sobranii-v-rpl-bol-shinstvo-progolosovalo-za-zakon-protiv-farm-klubov-no-est-5-klubov-protiv-i-e-to-ochen-smeshno/

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