Источник: большинство команд выступило против фарм-клубов. «Спартак» и «Зенит» — за
Клубы РПЛ на общем собрании приняли две поправки, которые ограничивают вероятность фарм-клубов в лиге, сообщает «РБ-Спорт».
По сведениям источника, клубы проголосовали за положение, согласно которому в трансферных контрактах между клубами будет отменен запрет на участие арендованных футболистов против клуба, который отдал его в аренду.
Также 11 клубов из 16 проголосовали за то, чтобы в регламенте было ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой. Против этой поправки проголосовали «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи».
Поправки в регламент должны быть утверждены исполкомом РФС.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/bomba-na-sobranii-v-rpl-bol-shinstvo-progolosovalo-za-zakon-protiv-farm-klubov-no-est-5-klubov-protiv-i-e-to-ochen-smeshno/