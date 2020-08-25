Источник: «Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку

«Аталанта» сделала официальный запрос московскому «Локомотиву» по трансферу Алексея Миранчука, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter.

Клуб из Бергамо ждет ответа от железнодорожников"в ближайшие часы.

Изначально речь шла о компенсации в 14-15 миллионов евро, то в ходе переговоров итальянцы стали ее прилично снижать, напирая на то, что отступные в контракте игрока с красно-зелеными составляют 8 миллионов.

В нынешнем сезоне Миранчук провел пять матчей за «Локо», забив два мяча и отдав три голевых передачи. Показатели хавбека в турнирах-2019/20 — 16 голов и 5 результативных пасов в 32 официальных встречах.