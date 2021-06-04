Хусаинов поддержал решение пожизненно отстранить арбитра Васильева

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение пожизненно отстранить арбитра Станислава Васильева от работы на матчах РПЛ.

«Мне очень приятно видеть, что в руководство судейского корпуса пришел человек — настоящий красавец. У нас давно не было такого руководителя. Хачатурянц — человек абсолютно нейтральный. Сейчас он разобрался, кто есть кто. Его решения всегда чем-то подкреплены. Я поддерживаю такое решение. Аплодирую Ашоту Хачатурянцу! Такие меры пройдут на пользу нашему футболу. Чем быстрее очиститься этот отряд, тем лучше. Дай бог ему здоровья, терпения и сил!», — сказал Хусаинов «СЭ».

По информации «РБ Спорт», РФС завершил служебную проверку в отношении арбитра Станислава Васильева и принял решение пожизненно отстранить его от работы на матчах РПЛ.

(Владимир Пушкарев)