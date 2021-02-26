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РФС перенес четвертьфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России

14:36
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Российский футбольный союз (РФС) перенес четвертьфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Решение было принято на исполкоме РФС, который прошел сегодня, 26 февраля. Изначально встречи 1/4 финала турнира должны были пройти 2 и 3 марта, но были перенесены на 7 и 8 апреля.

На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала. Еще один участник определится в матче «Уфа» — «Урал», который должен был состояться 22 марта, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды.

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