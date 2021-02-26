РФС перенес четвертьфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) перенес четвертьфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.
Решение было принято на исполкоме РФС, который прошел сегодня, 26 февраля. Изначально встречи 1/4 финала турнира должны были пройти 2 и 3 марта, но были перенесены на 7 и 8 апреля.
3?? Матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России перенесены с 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля— РФС (@rfsruofficial) February 26, 2021
На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала. Еще один участник определится в матче «Уфа» — «Урал», который должен был состояться 22 марта, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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