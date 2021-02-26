Генеральный директор «Тамбова» надеется, что клубу удастся закрыть все долги перед футболистами

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала «СЭ», как проходила дозаявка футболистов, а также поделилась планами клуба на ближайшее будущее.

— Что все-таки за частный инвестор, который пришел в клуб?

— Это без комментариев.

— Деньги получаете не только от РПЛ?

— Нет, конечно.

— Есть понимание, что будет с клубом после этого сезона? От «Тамбова»

— Они особо к нам и не «прикрещивались». У нас были определенные договорные отношения, теперь их нет. Что будет в конце сезона, я пока не могу сказать. Огромную работу мы ведем, чтобы сохранить команду по спортивному принципу — РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Определенности пока нет. Пытаемся сохранить клуб, рабочие места, но в следующем сезоне клуб будет скорее всего не в Тамбове.

— Уже есть переговоры с другими областями?

— Об этом пока говорить не будем.

— Как разрешился вопрос с дозаявкой футболистов?

— РФС нам разрешил заявлять игроков, потому что ребята по своей воле забрали заявления из палаты по решению споров. Все люди, все понимают ситуацию — мы же не по своему желанию не платили деньги. Все пошли на встречу. Все по регламенту. Выплаты кое-какие были. Думаю, получится рассчитаться со всеми футболистами. Наша первая задача — выполнить свои обязательства по трудовым договорам.

Сегодня, 26 февраля, «Тамбов» проведет первый матч в РПЛ после зимней паузы против «Ротора». Начало в 19:00 по московскому времени.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками после 19 матчей.

(Константин Колмаков)